- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Plopșoru, banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de catre o persoana aflata sub influența alcoolului și vatamare corporala din culpa, a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Potrivit polițiștilor, barbatul care conducea…

- Șapte indivizi au fost trimiși in judecata, dupa o bataie ca-n filme care a avut loc pe strazile din Iași. Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iași susțin ca patru dintre cei trimiși in judecata sunt agenți de paza. Aceștia din urma sunt acuzați ca au asistat pasivi la…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a…

- Ajutata de un vecin, sotia inselata, 23 de ani, a rapit-o de pe strada pe rivala in dragoste, o minora de 17 ani, a dus-o in cartierul Pacureti din Iași, unde a batut-o si a umilit-o. Dupa ce scapat de batjocura, fata a mers la politie si i-a reclamat pe agresori. In urma perchezitiilor efectuate la…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, efectueaza cercetari intr-un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de ‘lipsire de libertate in mod ilegal’ si ‘viol’. Potrivit unui comunicat…

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza judetului Iasi, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. Au fost puse in aplicare…

- Un barbat din Gorj va fi judecat pentru dare de mita, dupa ce a incercat sa convinga un polițist sa nu iși faca datoria. Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului T.V., pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. Conform procurorilor,…

- "Cutitarul din Galata" a fost favorizat de nenumarate ori de catre judecatorii instantelor de la care a cerut clementa. Judecatorii l-au iertat pe recidivist de nenumarate ori si l-au eliberat din inchisoare chiar daca acesta comitea din nou infractiuni si se intorcea la puscarie. De fapt, chiar de…