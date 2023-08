JURNAL DE TABARA… Cei 61 de olimpicii din Romania, stransi in tabara de pregatire de la Husi au avut o surpriza dupa orele de pregatire intensiva la Matematica. S-au intalnit cu o fosta colega de-al lor, care acum cinci ani cucerea ultima medalie olimpica la Faza Nationala in Romania, Francesca Iovu, care le-a predat noua […] Articolul Iata cine-i „internul” de la Google, care-i antreneaza la Husi pe olimpici, in Inteligenta Artificiala apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .