Iașul mai face un pas pentru a deveni un „oraș verde” Dupa ce anul trecut a aderat la Programul de Dezvoltare Urbana Durabila a Orașelor Verzi al Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), saptamana aceasta Municipiul Iași va demara elaborarea propriului Plan de Acțiune, cu ajutorul unui program de consultanța și asistența oferit in mod gratuit de catre instituția financiara amintita. Evenimentul de lansare și prima intalnire a parților interesate va avea loc joi, 16 decembrie, in Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu. Mesajele de deschidere a manifestarii vor fi adresate de catre Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, Venera… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

