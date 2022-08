Iaşul este prezent în Champions League şi Conference League! Doi ieseni, Bogdan Hanceariuc si Ciprian Paraschiv, confirma faptul ca au lasat impresii bune forurilor fotbalistice internationale la delegarile din trecut, ei continuand sa fie trimisi sa oficieze la partide din competitii de prim rang. Hanceariuc, care este arbitru de futsal, va oficia sptamana viitoare in UEFA Champions League, intr-una din cele opt grupe din faza preliminara a cupei care aduna la start campioanele din tarile europene. Este vorba de grupa C, care se va derula in perioada 24-27 august la Erevan, in Armenia. Alaturi de alti trei arbitri, din Bosnia Hertegovina, Bulgaria si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

