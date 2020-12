Iaşul este pe locul IV în ţară după numărul noilor cazuri de SARS-CoV-2 Pana astazi, 22 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 598.792 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 508.979 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 5.009 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 14 (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 16 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 571.749 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 469.499 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.991 cazuri noi…

- Pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 559.587 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 460.780 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.252 cazuri noi…

- 6.333 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19, la nivel national 437 de cazuri noi in judetul ConstantaPana astazi, 12 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 551.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 451.477 de pacienti au fost declarati vindecati.…

- Au fost inregistrate 5.231 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19. Au fost declarati 405.612 vindecati. La Constanta au fost confirmate 338 de noi persoane infectate.Pana astazi, 6 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 513.576 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 179 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 5.916, rata de infectare fiind 3,59. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, 7 maramureșeni…

- Pana astazi, 15 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 125.009 pacienți au fost declarați vindecați.

- Pana astazi, 9 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 148.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 114.792 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.186 de cazuri…

- "Pana astazi, 3 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 134.065 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 107.058 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.064 cazuri noi…