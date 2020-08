Stimati ieseni, Iasul are nevoie un proiect administrativ nou, care sa fie caracterizat de viziune si creativitate, de transparenta decizionala. Orasul trebuie sa mearga pe drumul european al dezvoltarii prin realizarea unor programe de anvergura, prin care sa depasim decalajele economice sau regionale in care s-a adancit in ultimii patru ani, sub o administratie mediocra. Schimbarea de care are nevoie comunitatea noastra se poate realiza numai prin implicare, motiv pentr (...)