Iasmina Hill urmeaza sa devina mama pentru a doua oara, iar azi a anuțat sexul bebelușului in direct, la Antena Stars. Blondina are un baiețel pe nume Michael cu soțul ei, Bradford Hill, și urmeaza sa-i daruiasca inca unul in cateva luni. Romanca se bucura foarte tare ca va avea din nou baiat, pentru ca este exact ce iși dorea.