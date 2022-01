IAŞI: UN PAS MAI APROAPE DE BEATIFICAREA ȘI CANONIZAREA PREOTULUI DUMITRU MATEI Dupa ce in ziua de joi, 16 decembrie 2021, cardinalul Marcello Semeraro, prefect al Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor din Vatican, a autorizat initierea unei cercetari cu privire la martiriul slujitorului lui Dumnezeu preotul Dumitru Matei, ucis din ura fata de credinta, Preasfintitul Iosif Paulet a decis ca duminica, 30 ianuarie 2022, dupa Liturghia solemna de la ora 11.00, din Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina”, sa aiba loc prima sesiune publica a cauzei, transmite Episcopia Romano-Catolica de Iași. In cadrul acesteia, episcopul de Iasi va constitui Tribunalul bisericesc al Cauzei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

