Iași: Un nou atelier artistic pentru pacienți Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, organizeaza in parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iași, cu sprijinul Asociației Bolnavilor de Cancer, o serie de ateliere, atat online cat și fața in fața, dedicate persoanelor cu afecțiuni oncologice, in demersul comun de a aduce starea de bine in viața celor aflați in suferința. In acest context, in data de 27 septembrie 2023, cu incepere de la 15.00, va avea loc online un atelier artistic pentru pacienți, cu tema „Tu, eu și florile”, in cadrul caruia participanții vor beneficia de o introducere in universul floral al tablourilor din spațiile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

