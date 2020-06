Iași: Teatrul Luceafărul se reîntâlnește față-n față cu publicul său Perioada starii de urgența cauzata de pandemia cu noul Coronavirus a stramutat activitatea de prezentare a spectacolelor teatrale in mediul electronic. Cele aproape doua luni de distanțare impusa au devenit un interval foarte plin, cu evenimente adaptate la noul context. Sub titlul „La distanța, dar in continuare impreuna!”, instituția ieșeana pentru copii și tineret a prezentat inregistrari video difuzate online 12 spectacole din arhiva artistica. Feedback-ul publicului a fost extraordinar, practic numarul de urmaritori pe rețelele de socializare și pe canalul youtube dublandu-se. O serie de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

