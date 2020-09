Iași: Spitalul mobil pentru bolnavii de COVID-19 va fi inaugurat astăzi Astazi se inaugureaza la Letcani, in judetul Iasi, cel mai mare spital mobil COVID-19 din Romania, cu 250 de paturi, din care 100 la terapie intensiva. Investitia, care trebuia sa fie pusa in functiune inca din luna mai, este realizata prin contributia consiliilor judetene Neamt si Iasi si depaseste 13 milioane de euro. La acest spital vor lucra medici detasati de la alte unitati medicale cu paturi din Iasi. Proiectul spitalului a costat 13,5 milioane de euro. Din toate cele șase județe din regiunea de dezvoltare Nord-Est, doar doua au contribuit financiar – Iașul și Neamțul. Pentru transportarea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

