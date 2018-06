Copiii de toate varstele din Iasi, dar si din alte zone ale tarii, au venit la festivalul Afterhills pentru a se distra chiar de ziua lor. Copiii si-au gasit super puterile la workshopul de dans organizat la Scena Comedy, in zona Kids Area a fost organizata o petrecere Speedstack, in zona Kids Stage a fost oferit un regal de gimnastica aerobica. Vineri seara, pe scena Silent Disco, la doar 12 ani, Andrei Pascariu va face show cu harpa laser. Pe cei mari in aceasta seara la Afterhills ii asteapta cei de la Aly & Fila, Tricky, Dubioza Colectiv, The Christal Method, Blockhead, Ben Klock, Art Departament,…