Soferul care a fost scos din autoturismul lovit de un tramvai in cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi a fost dus la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului "Sf Spiridon". Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul este constient, stabil, si se afla in evaluare la UPU dupa ce a suferit mai multe contuzii si trauma toraco-abdominala. Sursa foto: ISU Iasi Angajatii Inspectoratului Situatii de Urgenta au fost solicitati sa intervina dupa ce vineri dimineata un tramvai a deraiat de pe sina, in cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi,…