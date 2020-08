Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc doi ani de la protestul din 10 august 2018, considerat una dintre cele mai violente miscari din istoria post decembrista, exceptand, desigur, "mineriadele". Mitingul a fost marcat de violente intre protestatari si fortele de ordine.Pe 10 august, 100.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei…

- Astazi se implinesc doi ani de la protestele din Piața Victoriei din București. Cateva zeci de persoane s-au strans ieri, duminica, 9 august in acea piața pentru a marca momentul. Cei care au participat ii considera vinovați pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila și pe Carmen Dan și cer sa se faca dreptate.…

- In conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe timpul starii de alerta, organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii sau orice alte intruniri sunt interzise. Totusi, ieri, in Bucuresti, cateva sute de oameni nemultumiti de proiectul guvernului care impune reguli stricte privind carantina…

- Președintele USR, Dan Barna, admite faptul ca a trecut pe la protestul din Piața Victoriei și chiar a discutat cu mai mulți oameni de acolo, dar arata ca era, de fapt, in drum spre casa și a preferat sa mearga pe jos.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea…

- La Cluj, absolut nimeni nu a ieșit în strada, în locația stabilita din Piața Unirii. FCU a luat ființa odata cu protestele din perioada 15-17 mai 2020, care s-au declanșat ca urmare a neîncrederii în informațiile date publicitații de autoritați privind pandemia de COVID-19…

- Formatia de acrobatie aviatica Hawks Of Romania survoleaza sambata, in jurul orei 11:00, principalele spitale din Bucuresti, in semn de multumire fata de personalul implicat in lupta cu virusul Sars-Cov-2. Zborul lor va putea fi observat din Piata Victoriei, Piata Unirii, bulevardul Stefan cel Mare,…

- Peste 300 de persoane protesteaza, vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti, reclamand incalcarea legii prin instituirea starii de urgenta. Protestatarii nu poarta masti de protectie, au pancarte cu mesaje impotriva autoritatilor si cer dovezi cu privire la existenta pandemiei de coronavirus.Printre…

