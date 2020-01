Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca recenta amenda pe care a primit-o de la Consiliu National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru anumite afirmatii considerate discriminatorii, facute intr-un interviu, ar putea avea legatura cu faptul ca s-a intrat intr-un an electoral. Edilul a anuntat ca va contesta sanctiunea, pe care o considera nefondata. "In primul rand, mi se pare extrem de ciudat ca o astfel de sanctiune vine la peste patru luni de la difuzarea interviului in cadrul careia au aparut declaratiile considerate discriminatorii.…