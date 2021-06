Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la Pogromul din Iasi (28-30 iunie 1941). "Marcam, in aceste zile, opt decenii de la una dintre cele mai sangeroase pagini din istoria Romaniei. Ura nedisimulata, violenta atroce, dispretul absolut fata de demnitatea…

- Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna, in plenul reunit, pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941. La ședința vor fi invitați președintelui Klaus Iohannis, membri ai Guvernului, foști șefi de stat, reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, anunta ca Parlamentul va organiza pe 30 iunie, pentru prima data in istoria sa, o sedinta solemna a camerelor reunite pentru comemorarea victimelor…

- Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna, in plenul reunit, pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941. La ședința vor fi invitați președintelui Klaus Iohannis, membri ai Guvernului, foști șefi de stat, reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la…

- CHIȘINAU, 27 mai - Sputnik. Sectorul Sinodal Comunicare Instituționala și Relații cu Mass-Media a Mitropoliei Moldovei anunța ca IPS Mitropolit Vladimir a primit astazi vizita ambasadorului Romaniei in Republica Moldova, Excelența Sa, Dl Daniel Ionița. © Photo : Facebook / Costel AlexeMai…

- Exista un cartier aproape ideal in Romania. Armonios, așezat, molcom, viu, tanar, cu toate straturile istorice ale dezvoltarii dinspre targ, cu margini de mahalale de urban-ruralizat de mulți ani, cu bucați de oraș modern, cu toata istoria și cultura Romaniei moderne, cu universitați și licee, parcuri…

- Un pacient in varsta de 54 ani a fost transferat de la Spital Municipal Roman la Spitalul „Sfantul Spiridon” Iasi fara degetul amputat, din cauza faptului ca asistenta de pe ambulanta a uitat sa ia si recipientul cu gheata in care se afla inelarul pierdut in urma unui accident de munca. Purtatorul de…

- Un barbat in varsta de 54 ani, care a ramas fara inelarul de la mana stanga in urma unui accident de munca, a fost transferat de urgența, luni, 5 aprilie, de la Spital Municipal Roman la Spitalul "Sfantul Spiridon" Iasi fara degetul amputat, care a ajuns mai tarziu, cu o alta ambulanța, relateaza Agerpres.…