- Pe scena Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi va fi transpusa in scena, dupa 33 de ani, una dintre cele mai cerute si mai apreciate piese din dramaturgia romaneasca, "Gaitele" de Alexandru Kiritescu. Spectacolul, a carei premiera va avea loc pe 11 si 12 ianuarie, revine la Teatrul…

- Una dintre cele mai cerute si mai apreciate piese din dramaturgia romaneasca, "Gaitele" de Alexandru Kiritescu, revine la Teatrul National Iasi dupa 33 de ani, intr-o montare provocatoare, semnata de Ovidiu Lazar (coincidenta sau nu, in cel de-al 33-lea an al angajarii sale la Nationalul iesean). Premiera…

- Spectacolul extraordinar "Dor de Eminescu", sustinut de actorul Ion Caramitru, impreuna cu reputatul clarinetist Aurelian Octav Popa, revine pe scena Teatrului National "I.L. Caragiale", in preajma aniversarii a 170 de ani de la nasterea marelui poet. Spectacolul are loc sambata, de la ora 20,00, in…

- Cei trei baieți care alcatuiesc formația Aproape Unplugged revin in Timișoara cu un concert care va avea loc joi 16 ianuarie de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Aproape Unplugged este o trupa de folk rock cantat intr-un stil original, inființa la Iași, in 2009. Este formata din Gilly Barbu (chitara, voce),…

- Spectacolul RADIO de Eric Bogosian, in regia lui Bobi Pricop va avea premiera in acest sfarsit de saptamana, in 14 si 15 decembrie 2019, ora 19:00. Pentru fiecare reprezentatie, regizorul va invita cate un nume relevant din FM-ul romanesc pentru a fi parte din productie.

- Artistii Teatrului Republican Muzical-Dramatic B.P. Hasdeu din Cahul vor juca astazi, la Ateneul National din Iasi, spectacolul "Insula femeilor". Piesa de teatru, in regia lui Gheorghe Mandru, va fi pusa in scena de la ora 19.

- Piesa de teatru „Uitasem”, in regia lui Gabriel Sandu, are premiera pe 2 și 16 noiembrie, la ora 20. Spectacolul are la baza cazul real al unui tanar din Galați pe care mama sa l-a ținut izolat intr-un garaj și l-a crescut in așa fel incat sa creada ca este reincarnarea lui Iisus Hristos. „Uitasem”…

- Intr-un spectacol de atmosfera si de stare, in care oniricul si realismul se pot substitui reciproc, Radu Afrim a creat, in spectacolul "Dansul Delhi", care s-a jucat aseara, in cadrul FNT, la Sala Studio a Teatrului National de Teatru, un univers suspendat pulsand ca o inima, o lume-transa care te …