- Asociația Foto Club Arad a anunțat premiile Ars Fotografica 2020. SECTIUNEA „LIBER - COLOR” : Premiul I si Medalia de Aur AAFR – Bardossi Virgilio, Italia – Strade bianche 1 Premiul II si Medalia de Argint AAFR – Badea Teodor, Gaești – Air Show 1 Premiul III si Medalia de Bronz AAFR – Voștinar Ioan…

- In cadrul festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) vor fi acordate trei premii de excelenta, in semn de recunoastere a contributiei exceptionale aduse in domeniul culturii, artei si cinematografiei. Artista Marina Voica, actrita Dorina Lazar si actorul Constantin Codrescu vor fi recompensati pentru…

- Gala Premiilor UNITER ajunge in acest an la Craiova, cu ocazia aniversarii a 170 de ani de la infiintarea teatrului „Marin Sorescu”, intr-un spatiu deosebit: Teatrul de Vara din Parcul „Nicolae Romanescu”. Pe 21 septembrie, de echinocțiul de toamna, de la ora 22.30, actori, regizori, scenografi, critici…

- SFR aduce premiere romanești de top la Iași Pavel Bartoș, Marina Voica, Constantin Codrescu și Dan Chișu sunt printre invitații speciali ai proiecțiilor in premiera. Ediția a 11-a a Serilor Filmului Romanesc (SFR) aduce la Iași zeci de premiere, o diversitate de lungmetraje, documentare și scurtmetraje.…

- Festivalul International de muzica pentru copii si adolescenti ''HERMANNSTADTFEST'' s-a incheiat, vineri, la Sibiu, cu gala laureatilor. Foto: (c) Marina BADULESCU / AGERPRES Premiile acordate de juriu au cuprins urmatoarele categorii: Trofeu HERMANNSTADTFEST pentru fiecare dintre…

- Municipalitatea a dispus conducerii Compania de Transport Public luarea unor masuri pentru asigurarea transportului in conformitate cu prevederile restrictive impuse la Iasi dupa 1 august. Astfel, incepand de ieri, au fost rechemati din concediu la locul de munca 14 soferi pentru a se putea asigura…

- Marea noastra actrita Maria Ploae va fi recompensata cu premiul de excelenta la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, eveniment care va avea loc in perioda 31 iulie-9 august, pentru prima data in aer liber, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, conform...

- MOL Romania si Fundatia Pentru Comunitate au publicat lista premiantilor editiei jubiliare 2019 a Premiilor Mentor pentru excelenta in educatie si au anuntat editia a 11 a, 2020, a programului. Nominalizarile pentru editia a 11 a pot fi depuse pana la sfarsitul anului. Editia jubiliara a Premiilor Mentor…