Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau zece persoane din Republica Moldova s-a rasturnat, duminica, la intrarea in Raducaneni, pe DN 28A. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje medicale.Șoferul microbuzului, un tanar de 27 de ani, a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului umed și s-a…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, la intrarea in Raducaneni, județul Iași. Un microbuz cu 10 persoane s-a rasturnat pe DN 28, informeaza Direcția regionala de Drumuri și Poduri Iași. Accidentul s-a produs din cauza carosabilului umed, in urma ninsorii marunte.

- Un microbuz cu pasageri s-a rasturnat, duminica dimineața,la intrarea in localitatea Raducaneni din județul Iași.Mai multe echipaje medicale au fost trimise la loculaccidentului, din primele informații fiind ranite zece persoane, scrieziaruldeiasi.ro.

- Un accident cumplit a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03:00, pe Autostrada A1, in județul Sibiu. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite dupa ce u microbuz care transporta 7 persoane s-a rasturnat intr-un șanț. ISU Sibiu a anunțat ca a intervenit cu doua echipaje SMURD și doua echipaje…

- In aceasta seara, un accident rutier s a produs pe DN22 A. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Tulcea, din primele verificari ale politistilor, a rezultat faptul ca, un barbat de 46 de ani, din Topolog, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto pe DN22A Ciucurova Topolog nu a adaptat viteza la…

- Un microbuz cu 16 calatori s-a rasturnat joi dimineata, in jurul orei 5:40, pe raza comunei Caianu, judetul Cluj, dupa ce soferul nu a adaptat viteza la carosabilul umed. In urma accidentului, opt persoane au ajuns la spital. Potrivit IPJ Cluj, un barbat in varsta de 33 de ani din judetul Mures, in…

- Ziarul Unirea FOTO. Microbuz plin de calatori rasturnat in camp, dupa ce șoferul nu a adaptat viteza la drumul ud. 8 oameni au fost raniți Opt persoane au ajuns la spital dupa ce un microbuz cu 16 calatori s-a rasturnat joi dimineața in județul Cluj, dupa ce șoferul nu a adaptat viteza la drumul ud.…

- Doua persoane au fost ranite, marți dimineața, in urma unui accident produs in Ploiești, in care au fost implicate un taxi și un microbuz, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a produs, marți dimineața, dupa ce șoferul taxiului a facut un viraj la stanga și a lovit un microbuz.…