Fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita a fost scos in catuse de politistii care au venit la locuinta acestuia din Copou, miercuri, pentru a-l duce la arest, dupa ce a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani de inchisoare cu executare.



"Mi-e greu sa va spun ceva. Va dati seama... Am pledat nevinovat tot timpul. Nu ma asteptam la asa ceva", a declarat fostul primar Gheorghe Nichita in timp ce era dus spre masina care l-a transportat spre arest.



Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti…