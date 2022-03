Seful Comitetului de ancheta rus, Aleksandr Bastrikin, a dispus inceperea unei investigații privind vandalizarea unor morminte ale soldaților sovietici din cimitirul comunei Moțca, județul Iași. Oamenii legii au demarat o ancheta, dupa ce pe placile mormintelor soldatilor rusi cazuti in lupta in timpul celor doua razboaie mondiale au fost scrise literele si „V” si „Z”, potrivit Agerpres. Agentia de presa oficiala rusa TASS a informat ca ancheta a fost demarata pentru a identifica identitatea celor implicati in vandalizare mormintelor și pentru a-i trage la raspundere, conform legii. „A.I. (Aleksandr…