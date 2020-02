Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de sase luni a murit sufocat in somn, din greseala, de mama sa, tragedia petrecandu-se la un hotel din Iasi, unde femeia era cazata impreuna cu sotul ei, anunta news.ro.Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul ar fi deputatul Angel Agache, deputat in Republica Moldova.…

- Polițiști din cadrul Secției 3 din Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „amenințarea” și „harțuirea”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 23.12.2019- 01.02.2020, un barbat, in varsta de 30 ani din…

- Cristina Topescu a fost gasita moarta, duminica seara, in locuinta ei. Regretata jurnalista s-a stins din viata la doar 59 de ani. In cazul sau, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.