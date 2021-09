Iaşi: 10 sept., Concertul Filarmonicii Moldova în cadrul Festivalului Enescu FESTIVALUL „GEORGE ENESCU” – 2021 – EDTIȚIE JUBILIARA Ediția din 2021 a Festivalului, ce va avea loc intre 28 august și 26 septembrie, este una jubiliara, fiind a 25-a de la inființare, in 1958, și celebrand 140 de ani de la nașterea marelui compozitor. Festivalul GEORGE ENESCU este un eveniment de prestigiu internațional, programul artistic de cea mai inalta calitate fiind susținut in acest an de peste 3500 de artiști straini și romani. Orchestra simfonica a Filarmonicii „MOLDOVA” din Iași este invitata sa susțina doua concerte de excepție in cadrul Festivalului Internațional GEORGE ENESCU din… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

