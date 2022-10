Primarul Kievului, Vitali Klitschko, face apel la Occident sa trimita paturi in Ucraina inainte de iarna, in condițiile in care rețeaua electrica a capitalei funcționeaza in "regim de urgența" dupa loviturile rusești asupra centralelor electrice, anunța dailymail.co.uk

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile…