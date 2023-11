Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a hotarat suspendarea cursurilor in toate scolile din judetul Galati, luni, 27 noiembrie, din cauza conditiilor meteo severe, judetul aflandu se sub avertizare de Cod Rosu pana duminica, la ora 16,00, informeaza Prefectura Galati.Avand in vedere faptul…

- O porțiune a autostrazii A2 București – Constanța a fost inchisa in aceasta dimineața din cauza viscolului puternic. Totodata, autoritatile au inchis drumuri din Braila, Buzau, Ialomita, Constanta si Tulcea.Un autocar plin cu ucraineni și doua camioane s-au rasturnat in Ialomița. Sunt inchise 20 de…

- Raed Arafat, șeful DSU, a intervenit telefonic la Antena3 CNN unde a vorbit despre implementarea Hotararii CNSU. „Ați convocat o ședința in sistem de videoconferința cu reprezentanții IGSU din Tulcea, Galați, Constanța și Braila. Despre ce este vorba, domnule secretar de stat?”, a intrebat Radu Tudor.…