Iarna care va veni ar putea da lumii o lecţie dureroasă. Gazele ar putea ajunge la preţuri inaccesibile Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, arata o analiza realizata de Bloomberg. Costul gazelor este deja la un nivel record pentru acest moment al anului in majoritatea pietelor importante si se pare ca va continua sa creasca, ceea ce risca sa afecteze revenirea din pandemia de Covid-19. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

