Iarna a revenit in unele regiuni din Italia. In multe zone au fost semnalate furtuni si vanturi puternice

Iarna a revenit in unele regiuni ale Italiei pe parcursul acestui weekend, noteaza duminica DPA.Pe Muntele Vezuviu, spre exemplu, a nins sambata, vulcanul cu o inaltime de 1.281 de metri, aflat langa Napoli sud , fiind acoperit de un strat de zapada, conform Agerpres.roNinsori au fost inregistrate si in alte parti ale tarii, cum ar fi zona turistica Cinque Terre din Liguria sau insula Sardinia.In plus, in centrul si in sudul Italiei, in special, au fost semnalate furtuni si vanturi puternice.In ...