Stiri pe aceeasi tema

- Iarna a pus stapanire pe mai multe zone din țara. In județul Constanța toate drumurile naționale și județene au fost inchise, mai puțin DN39 și A2. Din cauza vremii și 19 localitați au ramas fara curent electric.A fost emis și un mesaj RO Alert prin care autoritațile roaga cetațenii sa nu paraseasca…

- Circulația trenurilor se desfașoara in condiții de iarna, cu vant puternic și ninsoare pe toate cele trei regionale de cale ferata din sud-estul tarii, Bucuresti, Constanta si Galati, transmite ...

- Iarna și-a intrat in drepturi in a doua saptamana a lunii ianuarie, astfel ca primele probleme ce țin de trafic apar la scurt timp in Romania! Iata starea transportului feroviar, dupa ce CFR a facut un anunț recent intr-un comunicat.

- Valuri uriase se sparg de mal, pe faleza Cazinoului din Constanta. Peisajul este superb insa vremea neprietenoasa nu i a scos pe constanteni din case.Vremea nu tocmai prietenoasa de la malul Marii Negre a suspendat traficul navelor maritime si fluviale in porturi.Reamintim ca, meteorologii au emis duminica…

- Traficul rutier se desfașoara ingreunat, in condiții de iarna, pe DN 1A, de la kilometrul 144 (loc. Cheia), pana la limita cu județul Brașov, anunța centrul Infotrafic din Inspectoratul General al...

- Vreme rea, la aceasta ora, in jumatatea de nord a Moldovei. Traficul rutier se desfasoara cu dificultate in special in judetul Suceava din cauza ploii inghetate. Pe DN 2, in localitatea Darmanești, s-a produs un accident rutier prin coliziunea dintre un autotren și un autoturism, o persoana fiind ranita.…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marți pe DJ 107 Blaj-Jidvei la Sancel. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate doua autovehicule. In urma accidentului, doua persoane ar fi suferit leziuni, posibil ușoare. Traficul rutier este ingreunat. Citește ACCIDENT pe DJ 107 Blaj-Jidvei…