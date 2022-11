Ianuarie 2023. Se preconizează dublarea valorii amenzilor rutiere Incepand cu luna ianuarie a anului 2023, salariul minim brut pe țara se va majora la 3.000 de lei, potrivit unui proiect de HG pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii, conform bugetul.ro . „Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alteadaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 18,145 lei/ora”, se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

