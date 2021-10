Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a vorbit deschis despre viața ei, parcursul pe care l-a avut, dar și cele mai mari dureri. Bianca Dragușanu, dezvaluiri șocante din viața ei Vedeta a povestit cum a copilarit, despre divorțul parinților sai, dar și despre motivele pentru care a ales sa ramana alaturi de tatal ei. Vedeta…

- Mihaela Radulescu s-a mutat de 15 ani la Monaco. Vedeta in varsta de 52 de ani revine insa in Romania de fiecare data cand are un nou proiect. Intr-un interviu pentru Libertatea, aceasta a spus ca viața de aici comparativ cu cea de acolo e foarte diferita. Iubește adrenalina, e foarte activa și nu se…

- Teo Trandafir și fiica sa, Maia, au o relație extrem de apropiata, iar iubirea lor nu poate fi descrisa in cuvinte. Prezentatoarea TV a povestit intr-un interviu emoționant despre adopția copilului sau, dar și cum i s-a schimbat viața de atunci, deși ea nu iși dorea sa aiba copii.Intr-un interviu, „In…

- Deși este mama cu norma intreaga de șase luni, Gina Pistol tot nu a renunțat la un obicei vechi, care odata cu timpul s-a transformat in obsesie. Vedeta recunoaște ca nu se poate abține de la un lucru important pentru toata familia, chiar daca timpul ei liber este acum limitat.

- Liviu Varciu este un cuceritor, iar asta a dovedit-o de-a lungul anilor cu varf și indesat. Dar acum s-a așezat la casa lui, a mai facut doi copii cu iubita lui, Anda Calin, iar fericirea plutește in aer. Artistul a dezvaluit la Xtra Night Show cat de fericit este alaturi de cei doi copii mici ai sai…

- Andreea Raicu, in varsta de 43 de ani se gandește din ce in ce mi mult la momentul in care va deveni mama. Vedeta iși ține la curent fanii cu tot ceea ce face, iar cea mai recenta dezvaluire i-a pus pe ganduri pe aceștia. Andreea a fost intrebata ce sfaturi i-a da fiicei sale, daca ar avea una. Cu aceasta…

- Cristian Spatar a trecut prin cele mai grele clipe in urma cu o luna, atunci cand tatal ei s-a stins din viața. Vedeta a povestit cu lacrimi in ochi la Antena Stars despre momentul greu din viața sa.