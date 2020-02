Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan si selectioner al echipei nationale a Romaniei, Gheorghe Hagi, considerat "Regele" fotbalului romanesc, implineste, miercuri, 55 de ani, potrivit news.ro."Regele" fotbalului romanesc s-a nascut la 5 februarie 1965, la Sacele. Palmaresul lui Hagi in primul esalon din Romania…

- Tanarul international constantean Ianis Hagi 21 de ani a debutat la noua sa echipa, celebra Glasgow Rangers, multipla campioana in Scotia, iar Gica Hagi, tatal lui Ianis, a comentat momentul pe care il strabate fiul sau."Legat de Ianis, un singur lucru vreau sa zic, sa o lamuresc. La meciul cu Spania,…

- Ianis Hagi nu s-a impus deocamdata in Belgia, la Genk, dar specialiștii din Spania considerca ca, in scurt timp, o sa reușeasca și va ajunge la unul dintre cele mai mari cluburi ale Europei, anunța MEDIAFAX.Javier Maldonado, jurnalist al cotidianului Marca, l-a inclus pe Hag jr. in topul celor…

- Michel Salgado (44 de ani) a fost prezent la Madrid, acolo unde s-a jucat meciul amical dintre Leyendas Seleccion Espanola (naționala legendelor Spaniei) și Estrellas del Mundo (o selecționata mondiala), scor final 6-6. Fostul fundaș dreapta al Realului a vorbit despre prieteniile legate cu fotbaliștii…

- Presa din Spania subliniaza un adevar dureros: Hagi junior nu s-a ridicat la nivelul așteptarilor la noua sa formație. Cei de la Fichajes fac o analiza "la sange" și nu il menajeaza deloc pe fiul "Regelui", relateaza Digi 24."Fiul miticului Gica Hagi nu are la Genk rolul pe care toata lumea il aștepta.…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost criticat de catre publicația spaniola Fichajes, din cauza faptului ca fostul fotbalist de la Viitorul nu a reușit sa se impuna pana acum in Belgia, la Genk. „Fiul miticului Gica Hagi nu are rolul scontat la Genk. Ianis e exemplul perfect al jucatorului…

- Petre Cozma, tatal regretatului handbalist Marian Cozma, a trait la intensitate maxima meciul naționalei noastre cu Ungaria, de la Mondialul din Japonia. Acesta a suferit, dar la final s-a bucurat pentru succes și a vorbit la superlativ despre Cristina Neagu, MVP-ul partidei cu 10 goluri, transmite…