- Soferii sunt cei mai cautati in randul angajatorilor din Romania, in timp ce bonele si menajerele se angajeaza cel mai rapid. De asemenea, cresterea salariului este cea mai importanta motivatie pentru schimbarea locului de munca, arata un sondaj realizat de OLX, cel mai mare site de anunturi din…

- Birocrația, lipsa forței de munca și fiscalitatea excesiva sunt in continuare dificultațile cele mai importante cu care se confrunta IMM-urile in 2018, potrivit lucrarii Carta Alba a IMM-urilor din Romania, editia a XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul…

- Romania se confrunta cu o criza acuta a fortei de munca, iar situatia se deterioreaza din ce in ce mai mult, a declarat Leonard Rizoiu, CEO al companiei de recrutare LeoHR. „Piata fortei de munca nu i...

- Miercuri, 20.06.2018, in plenul Camerei Deputatilor, a fost adoptata propunerea legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta propunere legislativa apartine deputatilor ALDE, Stefan Alexandru…

- Educatia trebuie sa raspunda necesitatilor mobilitatii fortei de munca, a afirmat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, la simpozionul international "Invatamantul superior intr-o lume a provocarilor globale/Higher education in a challenging world", organizat joi la Biblioteca Centrala Universitara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat miercuri ca pana la data de 15 iunie va fi lansat un pachet de masuri, de acte normative care sa duca la rezolvarea problemei fortei de munca in Romania, informeaza Agerpres."Luni am avut o discutie si s-a luat o decizie…

- Producatorii si distribuitorii de case de marcat si imprimante fiscale care activeaza pe plan local pregatesc lansarea echipamentelor conforme cu noile reglementari care urmeaza sa intre in vigoare in mai putin de trei saptamani.