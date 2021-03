Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 08 martie a.c., peste 250 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi decelelalte instituții…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat luni, pentru verificarea respectarii normelor legale de catre persoanele care desfașoara activitați de comerț stradal cu produse de sezon. Verificarile polițiștilor au vizat prevenirea raspandirii pandemiei cu COVID-19,…

- In cursul zilei de sambata, peste 200 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții…

- Și inn cursul zilei de ieri, peste 300 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții…

- Politistii rutieri au retinut, in perioada 18-24 ianuarie, 3.300 de permise de conducere si au aplicat peste 30.000 de sanctiuni contraventionale in urma unei actiuni pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave. In urma actiunilor din teren, au fost aplicate…

- Peste 600 de conducatori auto au fost testați, la sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul unei ample acțiuni pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane care se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor. Au fost depistați 7 persoane care s-au urcat la volan dupa ce au consumat…

- Polițiștii municipiului Cluj-Napoca au acționat, in cursul zilei de miercuri, in vederea verificarii modului de respectare a prevederilor pentru combaterea efectelor negative generate de pandemia de Covid-19.Acțiunea s-a desfașurat pe raza de competența, in intervalele orare 18.00 – 20.00 și 23.00 –…

- Peste 50 metri cubi de material lemnos au fost CONFISCAȚI și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii din Alba in urma unei acțiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. La sfarșitul saptamanii trecute, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba au desfașurat o acțiune…