Ialomița: Ajutoare de urgență în valoare de 80 mii de lei Ministerul Muncii, prin Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Ialomița, a platit de la inceputul anului și pana in prezent, ajutoare sociale de urgența in valoare de 80 mii de lei. In toate cazurile, potrivit oficialilor AJPIS Ialomița, de acești bani au beneficiat persoanele din familii nevoiașe care aveau nevoie de sprijin pentru acces la terapii și tratamente medicale. Fonduri pentru tratamente medicale Potrivit statisticii realizata de Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Ialomița, de la inceputul anului și pana in prezent, de ajutoarele de urgența... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar o alta a fost ranita, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Bosanci din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.Potrivit acestora, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care a iesit in afara…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a venit vineri la Timișoara. Ela vizitat unele unitați medicale, iar dupa-masa era așteptat sa poarte discuții, la Direcția de Sanatate Publica, despre finanțarea Institutului de Oncologie Timișoara prin PNRR. Intr-o vizita aproape conspirativa – aceasta nu a fost…

- Un barbat a cazut in raul Bistrița in aceasta seara. Incidentul s-a produs in zona podului spre localitatea Dorolea. Acesta a fost salvat de catre pompieri, care au reușit sa il scoata din apa și sa-l predea echipajelor medicale. Barbatul a cazut in aceasta seara in apa raului Bistrița, in zona podului…

- In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.118/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, si in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2022, situatia cererilor pentru perioada aprilie…

- In calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 1646/09.08.2022, Consiliul Județean Maramureș implementeaza proiectul intitulat „Instalarea unui sistem de detectare/semnalizare/alarmare a concentrației de oxigen și modernizarea/extinderea infrastructurii electrice și de fluide medicale in…

- Ministerul Muncii a pus in procedura de transparența decizionala o noua forma a proiectului de Ordonanța de Urgența care prevede majorarea soldelor militarilor și salariilor polițiștilor anunța UMPMV Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica proiectul de ordonanța de urgența cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Sanatații, Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor se numara printre instituțiile care primesc…

- Situatia exploziva de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, prinsa in razboiul din Ucraina, a starnit ingrijorari in randul romanilor. Pericolul unui incident nuclear care sa ne aduca un nor radioactiv nu este iminent. Autoritatile monitorizeaza continuu radiatiile.