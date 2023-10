Ia domeniu’ neamule! Se vinde domeniul primariacarei.ro Cei care aleg sa se eticheteze la postari cu locația ,,Carei,, au parte de o surpriza daca vizualizeaza detaliile. Domeniul primariacarei.ro este scos la vanzare. Chiar nu este o gluma ci trista realitate. Dupa ce anul trecut ni se deschidea o pagina cu jocuri de noroc cand accesam aceasta adresa cu numele organizației guvernamentale ,,primariacarei,, acum aflam ca e scoasa la mezat. Cine dorește, cine poftește, poate cumpara un domeniu cu numele ,,primariacarei.ro,,! Deținatorul din Anglia a acestui domeniu se pare ca a renunțat la el dupa ce Buletin de Carei a semnalat situația de-a… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce premierul Ciolacu ne ține lecții despre cheltuirea cu chibzuința a banului public in administrații, in județul Satu Mare se jongleaza cu banii publici de catre mai marii județului dar nu numai, fara ca cineva sa le ceara socoteala pentru ei. Unde sunt cei 150 de mii de lei alocați in iulie…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, miercuri seara, ca reforma jocurilor de noroc este un imperativ, industria – care are o forta economica uriasa – avand nevoie de un regim juridic mai riguros. Ministrul anunta ca vanzarea de alcool va fi interzisa in salile de jocuri de noroc. Documentul va…

- ”Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic si fiscal mai riguros, care sa asigure un climat de legalitate, stabil, concurential si predictibil. Ministerul Finantelor a publicat un OUG care urmeaza sa fie aprobat…

- Careienii sunt inșelați in direct chiar pe pagina organizației guvernamentale Primaria Carei. Nicio noutate pentru careieni, pentru cei care nu fac parte din grupul de interese ce a capușat orașul. Totul se petrece sub ochii nu ingaduitori ci complici ai Instituției Prefectului care e reprezentantul…

- Doar 11 consilieri locali au dat curs invitației pentru ședința de indata a Consiliului Local Carei. Niciunul dintre cei 11 prezenți nu a avut curajul sa ceara socoteala evazionistului și datornicului Kovacs pentru convocarea ședinței de indata cu Ordinea de zi specifica unei ședințe ordinare. Daca…

- Administrația Kovacs-Keizer platește salarii generoase angajaților din Primaria Carei dar nu toți se achita din sarcinile din fișa postului. Pentru ca li se permite. Pentru ca interesul conducerii primariei este interesul unui grup și nu al intregii comunitați. Lipsesc nu doar proiectele de hotarare…

- Pedeapsa primita de un barbat din Blaj care a distrus cu un scaun un aparat de jocuri de noroc. Ce motive a avut Un barbat din Blaj care a lovit cu un scaun un aparat de jocuri de noroc, a fost condamnat de magistrații judecatoriei din oraș pentru distrugere. Acesta a primit o condamnare in prima instanța,…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii doljeni dupa ce au agresat doi tineri, intr-o sala de jocuri de noroc din Craiova, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis ca trei barbati cu varste cuprinse intre 24 si 32 de ani sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor…