Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ai auzit nimic despre Sir David Attenborough cu siguranța i-ai auzit macar o data vocea in documentarele realizate pentru BBC. Este probabil cel mai cunoscut cercetator și realizator de documentare despre planeta noastra mult iubita. Are 93 de ani și a realizat aceasta declarație despre intreaga…

- Documentarul despre culisele vieții lui Billie Eilish va aparea mai curand decat am fi crezut. Pe 21 februarie se va lansa ‘ The world’s a little blurry‘ care va conține imagini din momentele private cu familia, imagini din backstage și aflam cum o puștoaica talentata in varsta de 18 ani a dominat gala…

- „Acasa”, cel mai premiat documentar romanesc al acestui an, care spune povestea familiei ce a locuit vreme de 18 ani in mijlocul naturii din Delta Vacarești, iși incepe circuitul cinematografic din 18 septembrie. Documentarul de debut al lui Radu Ciorniciuc, realizat de-a lungul a patru ani, in care…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a participat la o videoconferinta organizata inainte de prezentarea de vineri la Festivalul International de Film de la Venetia a documentarului "I Am Greta", de Nathan Grossman, difuzat in afara competitiei oficiale, relateaza EFE. "Documentarul arata ca…

- Activista suedeza Greta Thunberg a îndemnat-o pe Angela Merkel sa „fie suficient de curajoasa pentru a gândi pe termen lung” în cadrul unei întâlniri avute joi în care au discutat despre criza climatica și masurile necesare combaterii încalzirii…

- The Devil All The Time cu Sebastian Stan se va lansa pe 16 septembrie pe Netflix In Knockemstiff, Ohio, și in padurile din imprejurimi, personaje sinistre – un predicator infam (Robert Pattinson), un cuplu neobișnuit (Jason Clarke și Riley Keough) și un șerif corupt (Sebastian Stan) – converg in jurul…

- Publicata in Suedia in 2018, „Scene din inima” (Editura Seneca, traducere din suedeza de Ariadna Ponta) este cartea semnata de Malena Ernman impreuna cu sotul ei, Svante Thunberg, si fetele sale – cunoscuta activista in domeniul climatic Greta Thunberg (16 ani), respectiv Beata, sora ei mai mica. „Adevarul”…

- Dupa „achiziția” celui mai mare podcast din lume, al lui Joe Roegan, Spotify a mai dat o lovitura. De data asta este vorba de Michelle Obama, fosta „Prima Doamna” de la Casa Alba. Aceasta va avea un podcast saptamanal, disponibil exclusiv pe Spotify, in care, conform spuselor din anunț, va avea, in…