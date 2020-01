Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Atenție la falșii colindatori: O femeie din comuna Radești a fost jefuita de un barbat din județul Cluj, deghizat in colindator O femeie de 87 de ani din comuna Radești a ramas fara 450 de lei dupa ce a primit, cu colinda, un barbat. Polițiștii ... Atenție la falșii colindatori: O femeie…

- Un barbat din județul Cluj s-a ales cu dosar penal in Alba dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis șifiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2019, in jurul orei 20:00, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Ocna…

- Individual a fost in prima faza retinut pentru 24 de ore, insa procurorii de la Pascani au decis sa il plaseze ulterior sub control judiciar. El este acuzat de amenintare, hartuire si lovire. „Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, incepand cu luna octombrie 2019, un…

- Un barbat condamnat pentru uz de fals a ajuns la Penitenciarul Gherla. Miercuri, 11 decembrie, politistii din cadrul Postului de Politie Comunala Calarasi au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, privind un barbat de 42 de ani, din comuna Calarasi, judetul Cluj. Omul a fost…

- Pe porțile Penitenciarului Gherla a intrat și va ramane cateva luni un barbat caruia parul alb nu i-a adus și maturitatea demna de varsta inaintata. Omul, in varsta de 75 de ani, din comuna Cuzdrioara, județul Cluj, a fost condamnat de Judecatoria Gherla la o pedeapsa cu inchisoarea pe o perioada de…

- FOTO – Arhiva Sambata seara, in jurul orei 20.35, pe strada Somcutului din municipiul Dej, judetul Cluj, a avut loc un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane, avarierea a doua autoturisme și distrugerea unui stalp de sustinere a firelor electrice. Un barbat de 44 de ani,…