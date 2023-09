I-a furat banii şi telefonul La data de 10 septembrie, polițiștii din Ardud au identificat persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de furt, din data de 8 septembrie. Astfel, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 26 de ani, din Ardud, i-ar fi sustras unui alt barbat, in varsta de 82 de ani, suma de 750 de lei și […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a furat mai multe bunuri si bani, in valoare totala de 40.000 de euro, dintr-o locuinta din Timisoara. Alte trei persoane au fost audiate in acelasi dosar, potrivit news.ro.”La data de 6 septembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii…

- Prejudiciu de peste 400.000 de lei intr-un dosar penal de delapidare, constatat de polițiștii de la economic. „In fapt, in luna aprilie 2022, proprietarii și locatarii unui imobil din municipiul Bacau au sesizat polițiștii cu privire la faptul ca le-ar fi fost sistata alimentarea cu apa curenta, deși…

- Polițiștii din Tașnad au identificat doua persoane, banuite de comiterea unei infracțiuni de furt. Un barbat de 35 de ani, impreuna cu o femeie de 34 de ani, ambii din Tașnad, fiind invitați de catre un alt barbat la domiciliul acestuia, ar fi profitat de starea avansata de ebrietate in care s-ar fi…

- Ieri, 2 august, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, ridicat și indisponibilizat un autoturism care figura ca fiind sustras din Spania de la finalul lunii iulie 2023. Autoturismul, fabricat in anul 2021, in valoare de aproximativ 35.000 euro, a fost depistat in posesia unui…

- Un barbat suparat ca a pierdut la pacanele a jefuit localul. El a cerut sa-i fie restituiti banii. Pentru ca a fost refuzat, a luat toti banii din incasari si a fugit. Dupa ce a ramas fara 100 de lei, un barbat din județul Galați a jefuit localul unde pierduse banii la pacanele. Individul, de 31 de…

- Paguba unui barbat din Alba dupa ce un hoț i-a furat banii din casa. Suspectul a fost reținut de polițiști. Ce suma s-a recuperat Un barbat din Alba a fost pagubit cu aproape 10.000 de lei, dupa ce un hoț a intrat in locuința sa și a furat o suma de bani. Deși acesta a fost reținut pentru 24 de ore,…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași au descoperit si confiscat un autoturism care figura in bazele de date ca fiind furat, alerta introdusa de catre autoritatile din Elveția.Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de…

- Un barbat din Gaești a ramas fara telefonul mobil dupa ce și l-a uitat pe o tejghea. Dupa mai multe verificari, se pare ca, aparatul mobil i-ar fi fost sustras de o femeie, de 35 de ani, tot din aceeași localitate. Incidentul a avut loc pe parcursul zilei de duminica. Polițiștii au deschis un dosar…