Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca prețurile au crescut considerabil, iar oamenii sunt nevoiți sa plateasca sume foarte mari pentru o vacanța la mare. Ei bine, intr-o țara din Europa, prețul șezongului este de 20 de lei, o bere costa 6 lei, iar o ciorba de pește 12 lei. Iata unde te poți…

- Constructorul sud-coreean se pregatește sa lanseze un model de performanța nou. Pentru asta, Hyundai a publicat doua imagini teaser cu viitorul model, care este creat de divizia de performanța a companiei, Hyundai N. Intr-una din imagini remarcam silueta unui coupe cu doua uși, cu o capota lunga și…

- OPPO a fost ocupata mai degraba cu telefoanele in anul 2022, atat cu seria Reno7, cat si cu Reno8 si cu Find X5-urile. Nu a neglijat nici tablete ca OPPO Pad, iar acum isi intoarce atentia spre purtabile. Nu e vorba despre casti noi Enco, desi ar cam fi cazul sa mai vedem si asa ceva. E vorba despre…

- Ofițerii Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au finisat urmarirea penala in dosarul de escrocherie de circa 2 milioane lei privind pretinsa vinzare a automobilelor din Europa. Prin urmare, procurorii…

- Constructorul american de mașini electrice a dezvaluit o noua imagine teaser cu viitorul crossover electric PEAR. Imaginea a fost publicata de catre Henrik Fisker, fondatorul și CEO-ul companiei, pe pagina sa de Instagram. Noul model electric va fi fratele mai mic al SUV-ului Ocean, iar Henrik Fisker…

- Constructorul american de mașini electrice a dezvaluit o noua imagine teaser cu viitorul crossover electric PEAR. Imaginea a fost publicata de catre Henrik Fisker, fondatorul și CEO-ul companiei, pe pagina sa de Instagram. Noul model electric va fi fratele mai mic al SUV-ului Ocean, iar Henrik Fisker…

- Grupul Renault, proprietarul Dacia, a primit mai multe oferte pentru divizia de motoare cu ardere interna, responsabila de motoare diesel si benzina, din care face parte si uzina de la Mioveni. De asemenea, vrea sa-si faca propria companie de masini electrice in Franta. Renault are in plan infiintarea…

- In ciuda problemelor cu care se confrunta, coreenii de la SsangYong continua sa iși extinda portofoliul de modele. Constructorul asiatic se pregatește sa lanseze un nou SUV. Denumit Torres, acesta va fi poziționat in gama intre Korando și Rexton. Este, daca vrei, versiunea de serie a conceptului J100,…