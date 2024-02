Hușenii, nemulțumiți de noile prețuri ale apei de la robinete | VIDEO SUPARARE… Noile prețuri la apa și canalizare ii nemulțumesc pe hușeni, mai cu seama ca, deși facturile au cunoscut deja o creștere importanta, apropiindu-se de 20 de lei, valoarea cumulata a metrului cub la apa-canal, serviciile primite in schimb nu s-au imbunațit. Apa la robinete se intrerupe frecvent, mai apare cate o avarie in zonele […] Articolul Hușenii, nemulțumiți de noile prețuri ale apei de la robinete | VIDEO apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

