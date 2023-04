Stiri pe aceeasi tema

- MASURI… Din Comisia de Circulație, nou inființata la nivelul municipiului Huși, vor face parte și doi consilieri locali, tocmai pentru ca ceea ce se va decide pentru oraș in cadrul acesteia sa fie știut și de aleșii municipiului. Propunerea a aparținut unui consilier, iar amendamentul la proiectul privind…

- UPDATE: A fost nevoie de intervenția unei echipe E-On, dupa ce vantul a smuls bradul de peste drum de Primaria Huși. Crengile copacului au afectat sarmele de la rețeaua de iluminat, ceea ce a impus prezența unei echipe de intervenție, care sa remedieze defecțiunile provocate. De asemenea, angajații…

- In ultimii ani, in Romania s-a semnalat o inmulțire fara precedent a mistrețului. Un grup consistent de godacei simpatici a fost filmat recent intr-o padure din Suceava. Imaginile cu puii de mistreț au fost postate, miercuri, de Romsilva pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Padurilor și au adunat…

- INIȚIATIVA… La nivelul municipiului Huși, urmeaza sa se inființeze o „Comisie de Circulație”. Un proiect de hotarare in acest sens a fost inițiat de executivul local și va fi discutat in cadrul ședinței din data de 23 martie, cand va fi supus votului consilierilor. Se va stabili, de asemenea, și Regulamentul…

- Vandam Constantin era la volanul unui autoturism BMW și a intrat in mai multe mașini care erau parcate pe șoseaua Pacurari, apoi a fugit dupa un rival cu toporul. Acesta a fost audiat in calitate de inculpat, iar ancheta este in desfașurare. „In ziua de 02.03.2023, ora 14:00, in timp ce se afla in loc…

- GHINION… Necunoașterea legii nu inlatura raspunderea penala. Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat care a fost depistat conducand un autoturism ce nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 20 februarie…

- SOLUȚIE DE AVARIE… Un document asteptat de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie un obiectiv de investiții pe care Consiliul Județean Vaslui trebuia sa il realizeze inca de acum doi ani. Este vorba despre sensul giratoriu din localitatea Podeni, comuna…

- ULTIMA ORA… Circulație pe trotuarele din municipiul Vaslui a devebit un real pericol pentru viața pietonilor. In urma cu puțin timp, chiar pe trotuarul din centrul orașului, o cantitate insemnata de zapada de pe acoperișul unui bloc turn, s-a prabușit. Numai o minune a facut ca, in acel moment, nicio…