- Zece mineri dintre cei care s-au autoblocat, de luni, 28 octombrie, in subteranul minelor Paroseni si Uricani, au avut nevoie de ingrijiri medicale la spitalul din Vulcan, de la debutul protestului, cele mai multe cazuri fiind semnalate in ultimele 24 de ore, a declarat, vineri, pentru Agerpres,…

- Doi dintre minerii care protesteaza, de patru zile, in subteranul exploatarii Uricani, din Valea Jiului, au fost transportati, joi dupa-amiaza, cu ambulanta, la spitalul din Vulcan, dupa ce, la un control medical, au fost depistati cu o valoare foarte ridicata a tensiunii arteriale. "A fost efectuat…

- Minerii de la Paroseni si Uricani continua, miercuri, protestul declansat in urma cu trei zile la cele doua exploatari si au cerut interventia premierului demis Viorica Dancila in solutionarea revendicarilor pe care le au, scrie Agerpres. Aproape o suta de oameni si-au petrecut noaptea de…

- Peste 100 de mineri de la exploatarile Paroșeni și Uricani sunt blocati in subteran, pentru a doua zi consecutiv. Oamenii sunt ingrijorati ca isi vor pierde slujbele sau vor avea veniturile scazute, dupa ce minele isi vor inceta activitatea, peste doua luni. Doi dintre minerii protestatari au fost nevoiti…

- Minerii de la exploatarile de carbune Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, au declansat, luni, un protest spontan si aproape o suta dintre s-au autoblocat in subteran, amenintand ca vor intra in greva foamei, scrie Agerpres. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca nu stiu ce se va intampla…

