Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea “Bambi” indeplinita cu succes! Un pui de caprioara de cateva saptamani a fost salvat de pompierii hunedoreni de la inec dintr-un bazin plin cu ulei, situat in fosta zona industriala din Hasdat. Plansul puiului a fost auzit de un localnic care a sunat la 112.…

- Un turist in varsta de 62 de ani a murit inecat in Marea Neagra, joi, in localitatea 2 Mai, anunța Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", autoritatile au fost alertate prin 112 sa intervina in cazul unui barbat care a fost scos din mare in stare de inconstienta,…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, pompierii intervin din nou, luni dimineata, la incineratorul de deseuri periculoase din comuna Brazi operat de SC Eco Burn "Dupa ultima...

- Un bebelus a fost salvat luni de pompieri, dupa ce a ramas blocat intr-un autoturism parcat pe marginea unui bulevard din municipiul Constanta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", copilul in varsta de o luna a ramas in masina dupa ce portierele acesteia…

- Un bebelus a fost salvat luni de pompieri, dupa ce a ramas blocat intr-un autoturism parcat pe marginea unui bulevard din municipiul Constanta, potrivit agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", copilul in varsta de o luna a ramas in masina dupa ce…

- Interventia pompierilor la incendiul care a izbucnit in urma cu 19 ore la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi va continua si pe timpul noptii, in interiorul halei cuprinse de flacari fiind inca mai multe focare izolate. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineata, la o societate de incinerare a deseurilor periculoase din comuna prahoveana Brazi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT prin care avertizeaza asupra degajarilor masive de fum. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul a…

- In seara zilei de 19 mai angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din sudul țarii au fost alertați pentru a interveni la tractarea unei autocisterne cu 26 tone de combustibil dupa ce aceasta a derapat pe marginea carosabilului și a ramas blocata. Cazul a fost inregistrat la intersecția…