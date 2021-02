Hunedoara: Un bărbat a fost reţinut după ce a trântit de pământ un copil aflat într-un parc Un barbat in varsta de 29 de ani din municipiul Hunedoara a fost retinut duminica dupa-amiaza de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a agresat un copil de 13 ani aflat intr-un parc din localitate, trantindu-l de pamant. Echipa de ordine publica trimisa la fata locului a stabilit ca incidentul a avut loc dupa ce copilul agresat si fiul agresorului, in varsta de 7 ani, s-au certat. La scurt timp, tatal copilului mai mic s-a dus in locul unde se afla baiatul mai mare, l-a ridicat si apoi l-a trantit de pamant. "In urma cercetarilor, a fost identificat prezumtivul autor al faptei, un barbat in varsta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

