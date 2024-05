Copilă în vârstă de 13 ani, violată și șantajată de un bărbat de 50 de ani. Cine a sesizat poliția Un caz cu acuzații infioratoare a ajuns in atenția oamenilor legii din județul Olt. S-au facut cercetari, un barbat de 50 de ani fiind reținut. Un barbat de 50 de ani a fost retinut de catre politistii din Olt, pentru 24 de ore, potrivit news.ro. Acesta este acuzat ca a violat si a santajat o […] The post Copila in varsta de 13 ani, violata și șantajata de un barbat de 50 de ani. Cine a sesizat poliția first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii orașului Tauții Magherauș au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat din oraș, cercetat pentru comiterea infracțiunii de incalcare a masurilor dispuse prin ordinului de protecție provizoriu. In fapt ieri, 22.05.2024, Poliția orașului Tauții Magherauș a fost sesizata prin SNUAU 112…

- Autoritatile din Constanta au actionat intr un caz de furt si distrugeri la autoturisme, reusind retinerea unui barbat de 39 de ani pentru 24 de ore.Acesta este suspectat ca ar fi comis mai multe infractiuni de furt calificat in forma continuata si distrugere. Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 18…

- Politistii din Gorj au deschis o ancheta dupa ce Dan Ilie Morega a lovit, vineri, o jurnalista. Apoi, fostul prefect i-a amenintat pe ziaristi ca vor raspunde penal. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au anuntat ca au fost sesizati despre faptul ca o femeie a fost agresata de un…

- Un tanar de 20 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ca a violat o fata in varsta de 14 ani, conform news.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca un tanar de 20 de ani din comuna Valea Stanciului este cercetat pentru comiterea…

- Polițiștii din Șomcuta Mare au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 32 de ani in urma unei intervenții in localitatea Mogoșești. La data de 2 martie, aceștia au fost alertați prin apel de urgența 112 de catre un tanar de 23 de ani din Pribilești, care a cerut intervenția autoritaților pentru…

- Polițiștii lugojeni au reținut un barbat, in varsta de 35 de ani, care a fost prins, de doua ori, in timp ce conducea un autoturism deși nu deținea permis de conducere. „In cursul zilei de 29 februarie a.c., polițiști Biroului Rutier Lugoj sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…