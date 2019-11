Hunedoara: Turiştii, sfătuiţi să anunţe Salvamontul dacă pleacă pe traseele de munte Turistii care planuiesc sa-si petreaca sfarsitul de saptamana in statiunile montane din judetul Hunedoara sunt sfatuiti de salvamontisti sa anunte inainte de a pleca pe traseele din Parang si Retezat, in conditiile in care vremea este schimbatoare, iar la altitudini mai mari a inceput sa ninga.



"Le recomandam turistilor sa anunte cabanierii sau la punctele de permanenta Salvamont orice intentie de a pleca pe traseele din afara statiunilor. Vremea este rece, se poate schimba de la o ora la alta, si sunt asteptate ninsori la altitudini mai ridicate. Din acest motiv este obligatoriu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

