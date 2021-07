Salariile compensatorii ale celor 1.477 de persoane disponibilizate din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) vor fi virate in conturile celor in drept pe data de 5 august, a reiterat vineri administratorul special al CEH, Cristian Rosu. Acesta a fost prezent vineri la Ministerul Energiei, unde a avut o intalnire cu ministrul Virgil Popescu si cu reprezentantii Sindicatului Muntele, reprezentativ la nivelul CEH. "Pe data de 5 august, asa cum am precizat, se vireaza salariile compensatorii (intr-o singura transa) pentru toate persoanele disponibilizate. A fost adoptata, si publicata in Monitorul…