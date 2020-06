Stiri pe aceeasi tema

- A treia zi de lupta cu efectele inundațiilor din Valea Jiului pentru forțele de intervenție. 41 de pompieri militari, 21 de jandarmi precum și membri ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența sunt la datorie in localitațile Uricani, Lupeni și Aninoasa. Se intervine și in aceasta…

- Peste 100 de pompieri militari si jandarmi intervin sambata in orasele Uricani, Lupeni si Aninoasa, din Valea Jiului, pentru a-i ajuta pe localnici la scoaterea apei din subsolurile si anexele locuintelor ce au fost inundate vineri de viitura care s-a produs pe Jiul de Vest. "Un numar…

- Ministrul Marcel Vela s-a dus, vineri seara, in Valea Jiului, unde o viitura a facut prapad. La Lupeni, in valea Jiului de Vest, aproximativ 400 de gospodarii din localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa au fost afectate vineri de inundatiile cauzate de viiturile formate, 282 de persoane…

- Nicio viata nu s-a pierdut in aceasta zi de grea incercare pentru comunitatile lovite de inundatiile istorice din Valea Jiului. In urma ploilor torentiale inregistrate in aceasta dimineața in Valea Jiului, aproximativ 400 de gospodarii din localitațile Uricani, Lupeni, Vulcan și Aninoasa,…

- Aproximativ 400 de gospodarii din localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa au fost afectate vineri de inundatiile cauzate de viiturile formate pe raul Jiu si pe afluentii acestuia, 282 de persoane fiind evacuate din calea apelor, fara sa fie consemnate victime omenesti, se arata intr-o informare…

- Un numar de 270 de persoane din Lupeni, Uricani si Aninoasa au fost evacuate, vineri, din calea inundatiilor care s-au produs in cursul diminetii in zona Valea de Brazi-Campu lui Neag, din Valea Jiului, oamenii fiind dirijati spre scoala generala 2 din localitatea Barbateni, potrivit datelor Inspectoratului…