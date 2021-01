Stiri pe aceeasi tema

- Politia municipiului Vulcan, din Valea Jiului, se afla pe lista focarelor de COVID-19 din judetul Hunedoara. Aici au fost confirmate pozitiv la infectia cu virusul SARS-CoV-2 patru persoane, releva datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, preluate joi de Institutia Prefectului. Intre focarele…

- Situația epidemiologica generala și a focarelor, inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: Incidența in județul Hunedoara = 1,63/1.000 locuitori Cazuri noi in ultimele 24 de ore = 84 TOTAL POZITIVI = 1.414 PERSOANE INTERNATE = 380 PERSOANE IN IZOLARE = 807 TOTAL DECESE…

- Situația epidemiologica generala și a focarelor, inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: Incidența in județul Hunedoara = 1,49/1.000 locuitori TOTAL POZITIVI = 1.249 PERSOANE INTERNATE = 383 PERSOANE IN IZOLARE = 705 TOTAL DECESE = 530 (de la inceputul…

- Situația epidemiologica generala și a focarelor, inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: Incidența in județul Hunedoara = 1,32/1.000 locuitori TOTAL POZITIVI = 1.321 PERSOANE INTERNATE = 312 PERSOANE IN IZOLARE = 648 TOTAL DECESE = 519 (de la inceputul pandemiei) TOTAL…

- Direcția de Sanatate Publica a inclus șase spitale, cu un numar de 53 de persoane depistate pozitiv, pe lista focarelor de COVID-19 din județul Hunedoara. Astfel, la Spitalul de Psihiatrie Zam au fost confirmate pozitiv la infectia cu noul coronavirus 17 persoane, la Spitalul Judetean de Urgenta Deva…

- Un numar de 19 focare de COVID-19 au fost declarate in judetul Hunedoara, iar 66 de localitati au incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus mai mare de 3 la 1.000 de locuitori, releva datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, facute publice luni de Institutia Prefectului.Doua…