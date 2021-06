Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a ajuns vineri in municipiul Zalau, fiind organizate in acest sens intalniri cu reprezentanții instituțiilor din domeniul muncii - Inspectoratul Teritorial de Munca, AJOFM, Casa de Pensii etc

- Raluca Turcan: „Masurile de stimulare a ocuparii și de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de alte ministere din Guvern iși arata efectele pozitive in actualele condiții de pandemie. De pilda, informațiile cuprinse in Registrul General de…

- Modelul cadru al contractului individual de munca a fost modificat Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. Modelul cadru al contractului individual de munca a fost modificat, astfel ca angajatorul trebuie sa informeze salariatul, la momentul încheierii…

- Parintii aflați in concediu pentru creșterea copilului vor fi incurajati sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, prin oferirea unui stimulent de reinsertie care va ajunge la 1.500 de lei, fata de 650 de lei cat este acum. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat marti seara ca in sedinta de Guvern de miercuri, 7 aprilie, va fi adoptata o ordonanta prin care parintii vor fi incurajati sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, prin oferirea unui stimulent de reinsertie…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca, anul trecut, masurle active au salvat 1,4 mlioane de locuri de munca, asa ca cele mai multe dintre acestea au fost prelungite si in acest an. Turcan a precizat ca s-au platit 4,6 miliarde de lei pentru aceste masuri de pe piata muncii, din totalul celor…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …